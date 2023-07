Wie das Landratsamt und die Kreisbrandinspektion Bamberg berichten, nahmen inmitten sengender Hitze von 36 Grad Celsius 50 Teams die Herausforderung des Kreisjugendleistungsmarschs in Stegaurach an. Die engagierten jungen Feuerwehrleute demonstrierten ihr handwerkliches Geschick und technisches Wissen in diversen Disziplinen, zu denen das Kuppeln von Saugleitungen, der gezielte Wurf mit Leinenbeuteln, das Auslegen von Schlauchleitungen und weitere feuerwehrtechnische Fertigkeiten zählten.

Die intensiven Witterungsbedingungen stellten die Teams, ihre Betreuer sowie die Schiedsrichter vor zusätzliche Herausforderungen. Um der Belastung entgegenzuwirken, konnten sich alle Beteiligten an den entlang des Parcours eingerichteten Versorgungsstationen mit kühlen Getränken und frischem Obst erfrischen.

Ein ausdrücklicher Dank gilt der gastgebenden Feuerwehr Stegaurach, den zugehörigen Ortsfeuerwehren und den vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne deren Unterstützung das Event nicht möglich gewesen wäre.

Auch Staatsministerin Melanie Hummel ließ es sich nicht nehmen, vorbeizukommen und die Anstrengungen der jungen Feuerwehrleute zu würdigen.

Die Siegerehrung zeichnete die Jugendfeuerwehr Oberhaid für ihre hervorragende Leistung mit den wenigsten Fehlerpunkten und der schnellsten Zeit aus. Nicht minder eindrucksvoll waren die Leistungen der Teams der Jugendfeuerwehren Stegaurach und Oberhaid, die den zweiten und dritten Platz belegten.

Die Qualität der Jugendarbeit im Landkreis Bamberg und die damit verbundene Sicherung der zukünftigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr erfüllt die Kreisbrandinspektion Bamberg mit großem Stolz.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage des Kreisfeuerwehrverbandes und der Kreisbrandinspektion Bamberg: https://www.kfv-ba.de