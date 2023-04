"Stadtradeln"im Raum Bamberg findet wieder statt - jetzt anmelden und im Juni losradeln

Vom 12. Juni bis 2. Juli 2023 heißt es wieder kräftig in die Pedale treten, denn Stadt und Landkreis Bamberg beteiligen sich bereits zum achten Mal gemeinsam am internationalen Wettbewerb "Stadtradeln". Die anhaltend hohe Beteiligung in den letzten Jahren werten Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb nicht nur als ein beeindruckendes Zeichen für den Klimaschutz, sondern auch als einen bedeutenden Schritt in Richtung Mobilitätswende. Wie Stadt und Landkreis Bamberg mitteilen, legten über 5.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im vergangenen Jahr insgesamt rund 1,13 Millionen Kilometer mit dem Fahrrad zurück.

Das Ziel von "Stadtradeln" ist es, den Radverkehr voranzubringen und sowohl die Politik als auch die Bürgerinnen und Bürger für die Vorteile des Radfahrens im Alltag zu begeistern. Bundesweit wird "Stadtradeln" vom Klima-Bündnis koordiniert, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas, dem die Stadt und der Landkreis Bamberg seit 1992 angehören.

Teilnahme ist ganz einfach

Einzeln oder im Team gilt es, während des 21-tägigen Aktionszeitraums möglichst viele Kilometer beruflich sowie privat mit dem Fahrrad zurücklegen und diese im Online-Kilometer-Buch einzutragen oder mit der "Stadtradeln"-App zu sammeln. Die App kann auch zur Verbesserung der Radinfrastruktur beitragen. Mehr zur App: www.stadtradeln.de/app/.

Eine Anmeldung ist jederzeit bis zum letzten der 21-Aktionstage ganz einfach möglich unter www.stadtradeln.de/landkreis-bamberg (Teilnehmende aus dem Landkreis) und www.stadtradeln.de/bamberg (Teilnehmende aus der Stadt). Dort gibt es auch weitere Infos, das Kilometer-Buch, Statistiken, Kontaktdaten und vieles mehr.