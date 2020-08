Dominic Lockhart: Und plötzlich war er Franke ...

So ganz geheuer ist Dominic Lockhart die Sache nicht. Zgerlich nimmt er die Franken-Fahne auf dem Parkett der Trainingshalle in Strullendorf entgegen und hlt diese zunchst etwas skeptisch in die Kamera unseres Fotografen. Nach wenigen Augenblicken arrangiert sich der 26-Jhrige aber mit der Situation und lchelt - eingehllt in rot-weier Fahne. Lockhart ist gebrtiger Schweinfurter, fhlt sich aber verstndlicherweise nicht als echter Franke. "Meine Mutter hat damals eine Freundin in Schweinfurt besucht und ich bin dann einfach einige Tage zu frh gekommen. Geplant war das nicht", klrt der 1,98 Meter groe Aufbau- und Flgelspieler auf.