Am Samstagnachmittag (14. Januar 2023) ist es zu einem SEK-Einsatz in Lisberg im Kreis Bamberg gekommen. Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Land berichtet, sei eine 20-jährige Frau nach einem Streit von einem 35-jährigen Mann mehrmals bedroht worden. Aufgrund seines "aggressiven Verhaltens" seien Spezialkräfte hinzugerufen worden.

Der 35-Jährige habe von den Polizeikräften widerstandslos festgenommen werden können. Es sei niemand verletzt worden. Bei der "richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung" seien Drogen und ein Schlagstock aufgefunden und sichergestellt worden.

Da sich der Festgenommene in Lisberg in einer "psychischen Ausnahmesituation" befunden habe, sei er anschließend in eine Fachklinik eingewiesen worden, so die Polizei.

Vorschaubild: © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa (Symbolbild)