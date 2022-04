Schlüsselfeld vor 46 Minuten

Verkehrsunfall

1.5 Promille am Steuer: Frau touchiert entgegenkommendes Auto und landet in Graben

Am Donnerstagabend kam eine 46-jährige Autofahrerin mit einem anderen Auto in Berührung und verursachte so einen Unfall. Später kam heraus, dass sie unter Alkoholeinfluss stand.