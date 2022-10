Für die meisten Menschen ist es ganz selbstverständlich, dass sie auch im Alter zu Hause wohnen bleiben wollen. Wie das Landratsamt Bamberg berichtet, sehen sich die wenigsten im Alter in einer Seniorenresidenz, oder gar im Pflegeheim. Um diesem Grundbedürfnis Rechnung zu tragen, leistet die Fachstelle für Wohnberatung des Landkreises Bamberg einen wichtigen Beitrag.

Denn natürlich ist Gesundheit im Alter keine Selbstverständlichkeit. Die Beschwerden werden mehr und die eigene Beweglichkeit nimmt ab. Das eigene Wohnumfeld passt sich den veränderten Gegebenheiten jedoch nicht automatisch an. Da kommt die Wohnberatung ins Spiel. Denn mit Hilfe einer umfassenden Wohnberatung erhalten Ratsuchende die Möglichkeit ihr Wohnumfeld entsprechend anzupassen und zu gestalten.

Sehr häufig ist es die Nutzung des Bades, die im Alter Probleme bereitet. Die Fachstelle für Wohnberatung berät hier beispielsweise zu sinnvollen Möglichkeiten der Badanpassung und zu Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten. Oft kann auch schon eine Versorgung mit den richtigen Hilfsmitteln die Nutzung des Bads erleichtern und damit zu einer deutlichen Entlastung im Alltag beitragen.

Um den Erstkontakt zur Fachstelle für Wohnberatung in Bamberg zu erleichtern, gibt es seit einigen Monaten ein Beratungsangebot in Schlüsselfeld. Es findet derzeit immer am ersten Montag eines Monats im Rathaus, im Nebenraum des Bürgerbüros statt. Die Beratung ist kostenlos und unverbindlich. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin Frau Ingrid Neufeld gibt gerne Erstinformationen und bespricht das weitere Vorgehen für eine eventuelle Wohnberatung im häuslichen Umfeld der Ratsuchenden, für die Frau Kathrin Weinkauf als hauptamtliche Wohnberaterin des Landratsamts Bamberg zur Verfügung steht.

Termine der Wohnberatung im Rathaus Schlüsselfeld, Raum Nr. 6:

Montag, 7. November: 14.00 - 16.00 Uhr

Montag, 5. Dezember: 14.00 - 16.00 Uhr

Gerne können Ratsuchende bei Fragen, für Informationen oder eine ausführliche Beratung auch direkt mit der Fachstelle für Wohnberatung Kontakt aufnehmen:

Landratsamt Bamberg

Fachstelle für Wohnberatung

Ludwigstraße 23

96052 Bamberg

Email: wohnberatung@lra-ba.bayern.de

Tel. 0951/85-108

Zur Terminvereinbarung ist die Fachstelle Montag bis Mittwoch von 8:30 - 9:30 Uhr erreichbar.

