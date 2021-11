Insolvenz bei C&A? Unternehmen gibt Statement ab

Unternehmen gibt Statement ab Laut Gerüchten sollen 100 Filialen geschlossen werden

werden Modernisierung geplant: Modekette wird umstrukturiert

Modekette wird umstrukturiert So steht es um die Zukunft der fränkischen Standorte

Der Mode-Riese C&A hat Meldungen dementiert, wonach das Unternehmen gegen eine Insolvenz kämpft. Zwei große Onlineportale hatten zuvor über umfangreiche Veränderungen bei der schon länger kriselnden Einzelhandelskette berichtet. Den Berichten zufolge plane C&A beispielsweise, sein bislang vernachlässigtes Online-Geschäft auszubauen. Auch von einem Stellenabbau ist die Rede. In Deutschland sollen außerdem angeblich rund 100 Filialen geschlossen werden, berichteten die beiden Portale. Allein in Franken betreibt das Textilunternehmen derzeit 20 Filialen. inFranken.de hat bei C&A nachgefragt, wie es um die Zukunft der fränkischen Standorte bestellt ist.

"C&A kämpft nicht gegen die Insolvenz": Unternehmen dementiert Berichte

Die mutmaßlichen C&A-Filialschließungen betreffen laut den Medienberichten Standorte in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Modekette selbst hatte in der vergangenen Woche Pläne zur Konsolidierung und Zentralisierung des Unternehmens bekannt gegeben. "Damit schafft C&A die Grundlage für künftiges Wachstum in einem sich radikal verändernden Marktumfeld", heißt es in einer Pressemitteilung. Durch die Neupositionierung solle das Europageschäft modernisiert werden.

"C&A kämpft nicht gegen die Insolvenz", betont der Textilhändler auf seiner Webseite. Das Unternehmen habe zuletzt Anpassungen der Unternehmensstruktur an einen sich wandelnden Markt verkündet. "Diese strukturellen Veränderungen erfolgen vor dem Hintergrund veränderten Kaufverhaltens, das die gesamte Branche betrifft. Die Zahl der angeblich für eine Schließung in Deutschland vorgesehenen Filialen entbehrt der faktischen Grundlage."

C&A plant laut eigenen Angaben umfangreiche Investitionen in digitale Lösungen, "um noch besser auf die Bedürfnisse der Konsumenten einzugehen". Beschäftigte und Arbeitnehmervertreter seien bereits über die vorgeschlagenen Änderungen informiert worden. "Diese könnten sich auf eine Reihe von Arbeitsplätzen in Europa auswirken", erklärt der Mode-Riese mit Sitz im belgischen Vilvoorde und in Düsseldorf. Die Brüsseler Zentrale werde indes nicht geschlossen. "Eine Schließung wurde nicht verkündet und ist nicht geplant", erklärt C&A.

C&A-Sprecherin erklärt: So geht es mit den 20 Filialen in Franken weiter

Das Textilunternehmen ist auch innerhalb Frankens an mehreren Standorten vertreten - unter anderem in Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Fürth, Nürnberg, Schweinfurt und Würzburg. Allein in Nürnberg gibt es drei Geschäfte.

Nach derzeitigem Stand sind an den fränkischen Standorten offenbar keine Filialschließungen geplant. Die angekündigten Modernisierungsprozesse ständen nicht im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Filialnetzes, teilt Betty Kieß, Leiterin der Unternehmenskommunikation von C&A Europa, am Montag (15. November 2021) inFranken.de mit.

"Schließungen erfolgen grundsätzlich im Rahmen unseres aktiven Portfoliomanagements, welches die regelmäßige Überprüfung unserer Standorte im Hinblick auf die Zukunftsfähigkeit und die Einflüsse externer Faktoren wie Mitbewerber, aber auch Stadtentwicklung, Handelsentwicklung beinhaltet", erklärt die Sprecherin der Textilkette. "C&A betreibt im Moment 20 Filialen in Franken. Alle 20 Filialen befinden sich auch 2022 im Portfolio von C&A."