Fränkische Wirtschaft im Raum Bamberg geschlossen - historischer Gasthof aus dem 16. Jahrhundert macht dauerhaft zu: Das Traditionslokal "Zur Schwane" in der Scheßlitzer Hauptstraße hat seine Tore für immer geschlossen. Für Wirt Toni Lindner beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt.

"Liebe Gäste, nun ist es leider so weit", erklärt das "Schwonna"-Team in einem Facebook-Post. "Unser Toni verabschiedet sich in seinen wohlverdienten Ruhestand."

Historischer Gasthof "Zur Schwane" in Scheßlitz geschlossen - Wirt verabschiedet sich in den Ruhestand

Am vergangenen Sonntag (27. März 2022) hatte die urige Wirtschaft aus dem 16. Jahrhundert zum letzten Mal für Gäste geöffnet. Bis zum 24. April sei noch weiter "Essen to go" auf Bestellung möglich. Bitte denkt daran, eure Gutscheine noch in dieser Zeit einzulösen", heißt es vonseiten des Lokals.

Im Sommer soll es dann noch einmal ein kurzes Comeback geben. Zur Kirchweih im August soll nochmals die Scheune geöffnet werden, kündigen die "Schwane"-Verantwortlichen an. "Wir bedanken uns für die Unterstützung aller während der kompletten Geschichte unseres Gasthofes", hält das Team des jahrhundertealten Restaurants in seinen Abschiedsworten fest.

