„Fünferlei im Turm“. Wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, präsentiert eine Gruppe von fünf fränkischen Künstlerinnen und Künstlern unter diesem Titel vom 11. März bis 10. April 2023 im Bergfried der Giechburg ihre neuen Werke.

Geprägt durch den persönlichen Zugriff mittels verschiedener Techniken und Ausdrucksweisen entwickeln die Kunstschaffenden, Judith Bauer-Bornemann, Gerhard Hagen, Ellen Hallier, Peter Schoppel und Christiana Sieben individuelle Sichtweisen und geben jeweils auf einer Etage des Turms Einblicke in ihre eigenen Welten.

Die Vernissage findet am Sonntag, 12. März 2023, 15:00 Uhr auf der Giechburg statt. Landrat Johann Kalb wird hier die Ausstellung gemeinsam mit den Künstlerinnen und Künstlern offiziell eröffnen. Im Anschluss ist die Ausstellung jeweils samstags und sonntags sowie an Feiertagen in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Im Rahmen des bundesweiten Druckkunsttages finden an den Sonntagen 19. und 26. März jeweils 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr Druckvorführungen statt.