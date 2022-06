Im Landkreis Bamberg wurde schon wieder ein Geldautomat gesprengt: Diesmal liegt der Tatort im Hirschaider Gemeindeteil Sassanfahrt.

Am frühen Donnerstagmorgen (2. Juni 2022) gegen 4 Uhr kam es zur Sprengung: Dabei handelt es sich um einen freistehenden Geldautomaten der VR Bank in der Hauptstraße, der am Ortseingang von Sassanfahrt in einem Container zwischen einer Tankstelle und einem Supermarkt aufgestellt war.

Geldautomat in Sassanfahrt gesprengt: Täter fliehen anschließend

Die unbekannten Täter verwendeten Sprengstoff und flüchteten anschließend mit einem dunklen Auto. Möglicherweise handelte es sich dabei um einen Audi, wie das Bayerische Landeskriminalamt mitteilt. In welche Richtung die Täter flüchteten, sei aber nicht bekannt. Darüber, ob und wie viel Geld entwendet wurde, macht das BLKA keine Angaben.

Das Kriminaltechnische Institut in München wird den verwendeten Sprengstoff in den kommenden Tagen genauer untersuchen. Die Ermittler haben zudem einen Zeugenaufruf gestartet und bitten die Bevölkerung um Mithilfe:

Wem sind in der Nacht von Mittwoch (1. Juni) auf Donnerstag (2. Juni) im Bereich der Hauptstraße bzw. in Hirschaid/Sassanfahrt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung Verdächtiges beobachtet, das im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann darüber hinaus Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089/1212–0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

