In wenigen Tagen ist Valentinstag. Wie wäre es mal mit einem spontanen Städtetrip, statt Blumen oder Pralinen zu schenken? Franken hat einige romantische Kulissen und Freizeitmöglichkeiten für Paare zu bieten, das zeigt jetzt auch ein neues Städte-Ranking.

Der Online-Reiseanbieter Travelcircus hat sich auf die Suche nach den 14 romantischsten Städten Deutschlands gemacht und Kriterien wie die Anzahl der Kinos oder romantische Restaurants mit einfließen lassen. Von den 135 ausgewählten Städten haben es eine Stadt aus Oberfranken und eine aus Mittelfranken auf die Plätze 9 und 11 geschafft.

Romantischste Städte Deutschlands: Bamberg punktet mit Altstadt am Wasser - und belegt Platz 9

Bamberg belegt in der Rangliste des Reiseportals den 9. Platz - hinter Stuttgart und vor Heidelberg mit 14,16 Punkten (München bekam die Höchstzahl mit 15,60 Punkten).

Travelcircus hebt vor allem Bambergs Altstadt hervor, "die sich rechts und links zärtlich an die Arme des Flusses Regnitz anschmiegt". Sie sei eine der unversehrtesten historischen Stadtkerne des ganzen Landes und gleichzeitig UNESCO-Weltkulturerbe.

Vor allem in der Kategorie "Kinos" glänzt Bamberg mit 3,72 von 5 möglichen Punkten. Auch in der Kategorie "Romantisches Suchvolumen" steht Bamberg mit 3 Punkten gut da. Hierbei hat Travelcircus das Google-Suchvolumen romantischer Keywords, wie zum Beispiel "Valentinstag Bamberg” beziehungsweise "Bamberg Valentinstag", untersucht. Auch das Suchvolumen pro Bewohner*in und Fläche wurden mit berücksichtigt.

Nürnberg landet auf Platz 11: Kaiserburg als romantischer Spot mit schönem Ausblick

Nach Heidelberg und vor Konstanz belegt Nürnberg Platz 11 im romantischen Städte-Ranking. Noch mehr Punkte als Bamberg weist Travelcircus der mittelfränkischen Metropole an der Pegnitz für ihre Kinos zu.

Drei Punkte erhält Nürnberg jeweils für seine Restaurants und die Kategorie "Extra Scores". Hierbei wurde zum Beispiel die gut erhaltene Altstadt berücksichtigt. Travelcircus legt Paaren insbesondere den Ausblick von Nürnbergs Wahrzeichen, der Kaiserburg, ans Herz.

inFranken.de hat ergänzend dazu 2020 in einem eigenen Artikel Nürnbergs romantischste Orte aufgelistet. So bietet sich zum Beispiel auch ein Besuch der Liebesinsel, des Wöhrder Sees oder des Gartens St. Johannis an. In einem anderen Ranking schnitt Nürnberg vor knapp zwei Jahren sogar als zweitfreundlichste Stadt Deutschlands ab.

Ranking-Übersicht: Das sind die 14 romantischsten Städte Deutschlands

Das ist die Übersicht des Travelcircus-Rankings zu den romantischsten Städten:

München Kühlungsborn Tegernsee Norderney Düsseldorf Ludwigsburg Berlin Stuttgart Bamberg Heidelberg Nürnberg Konstanz Regensburg Speyer

Auch interessant: Wer sich auch jenseits von Bamberg und Nürnberg nach einer Übernachtungsmöglichkeit zum Valentinstag umsehen will, findet in diesem Artikel eine Liste mit schönen fränkischen Romantik-Hotels.