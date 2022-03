Raubüberfall auf Bamberger Tankstelle: Am Freitagabend (04. März 2022) hat ein bislang unbekannter Täter gegen 19.15 Uhr eine Tankstelle in der Moosstraße in Bamberg betreten. Der Mann forderte von einem Angestellten an der Kasse Bargeld. Er hielt ihm ein Messer vor. Nachdem der Angestellte dem Täter das Geld aus der Kasse übergeben hatte, flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Armeestraße.

Der Tankstellenmitarbeiter kam mit einem Schock davon und alarmierte sofort die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, an der mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, verlor sich die Spur des Räubers, wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Samstag (05. März 2022) berichtet. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Raubüberfall in Bamberg: Polizei bittet um Hinweise - Täter flüchtig

Der männliche Täter ist geschätzte 185 Zentimeter groß, trug eine Brille und hat eine kräftige Figur. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Jacke, einem dunklen Kapuzenpulli, einer ausgewaschenen blauen Jeans und dunklen Schuhen bekleidet. Der Räuber führte eine schwarze Tasche mit sich.

Der Kriminaldauerdienst aus Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe bei der Fahndung. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 bei den Beamten zu melden.