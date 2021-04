In Priesendorf (Landkreis Bamberg) hat ein Passant den Leichnam eines 90 Jahre alten Mannes und eine verletzte Frau entdeckt.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag (27. April). Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Am frühen Nachmittag entdeckte der Zeuge den leblosen Mann in einem Weiher am nördlichen Ortsrand von Priesendorf und eine verletzte Frau am Rand des Teichs. Alarmierte Rettungskräfte transportierten daraufhin die Frau in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler derzeit von einem Unglücksfall aus.

