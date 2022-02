Am Donnerstagmorgen kam es in Pommersfelden zu einem Zusammenstoß auf der Staatstraße 2285 in Richtung B505. Beim Linksabbiegen übersah eine 29-jährige Fahrerin den ihr entgegen kommenden Pkw. Der 29-jährige BMW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Im Einsatz befand sich die Freiwillige Feuerwehr Pommersfelden. Außerdem reinigte die Straßenmeisterei die Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen.

Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro.

