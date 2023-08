Update 21.08.2023: Störung dauert länger als geplant - o2 meldet erfolgreiche Reparatur von Schaden

Ende vergangener Woche legte ein gestörtes Netzelement Teile des o2-Netzes in Oberfranken lahm. Vor allem im Raum Bamberg kam es zu Aussetzern bei Telefonie und mobilem Internet. Noch am Freitag bestätigte der Anbieter, den Schaden behoben zu haben.

Dies schien bis Montag jedoch nicht der Fall gewesen zu sein. Bei der Störungswebseite netzwelt.de war die o2-Störungskarte für Franken auch am weiterhin rot. Besser sah es bei allestörungen.de aus, dennoch gab es aus Bamberg erzürnte Kunden-Kommentare. "Seit Tagen weder Telefonie (mobil), noch Internet (mobil), heute dann wieder Telefonie, aber immer noch kein Internet und dafür verlangt ihr ernsthaft noch Geld? Totale Frechheit", schrieb ein User am Montag. Und auch Leserinnen und Leser von inFranken.de berichteten zum Wochenstart von Aussetzern im Netz von o2.

o2 räumte auf Nachfrage ein, dass die Probleme bis Montag noch nicht vollständig behoben worden waren. "In der Tat kam es am Wochenende zwischenzeitlich noch einmal zu Einschränkungen bei der mobilen Telefonie und Datennutzung, was wir sehr bedauern", so ein Sprecher gegenüber inFranken.de. Es waren wohl weitere Reperaturen an den defekten Systemen nötig gewesen: "Unsere Netztechniker:innen haben heute zusätzliche Maßnahmen am Standort ergriffen, unter anderem wurde die Klimatechnik ausgetauscht."

Unsere Top-Nachrichten des Tages für deinen schnellen Überblick am Abend. Nichts verpassen mit dem Top-Themen Newsletter täglich um 18 Uhr Mit deiner Registrierung nimmst du die Datenschutzerklärung zur Kenntnis

Der o2-Sprecher versicherte, dass am Montagnachmittag schon wieder eine reibungslose Nutzung von Internet und mobiler Telefonie möglich sei.

Originalmeldung: Störung legt o2-Netz lahm - Bamberg besonders betroffen

Für das o2-Netz werden seit einigen Tagen zahlreiche Störungen gemeldet. Auch die Region Oberfranken ist von den Ausfällen betroffen, insbesondere die Stadt Bamberg.

Im Internet häuften sich Meldungen über Probleme mit dem Netz des Anbieters. Mehrere o2-Nutzer meldeten ihre Internetprobleme über die Webseite netzwelt.de. Auch auf der eigenen Internetseite von o2 sind die Störungen im Mobilfunknetz einsehbar. Bei der Überprüfung wurden Störungen bei mehreren oberfränkischen Basisstationen angezeigt.

Nicht nur in Franken: o2-Probleme in ganz Deutschland

Doch nicht nur die fränkische Region ist von den Ausfällen betroffen. Wie netzwelt.de und auch allestörungen.de zeigen, häufen sich die Internetprobleme auch in anderen Bereichen Deutschlands.

Auf allestörung.de beschweren sich seit Tagen auch einige Kunden von o2. "Kündige den Vertrag", schreibt zum Beispiel ein Nutzer auf der Webseite.

"o2 ist in den letzten Wochen echt ein Witz", beschwert sich eine andere Nutzerin. Seit mehreren Tagen melden deutschlandweit Kunden von o2 Probleme mit dem Anbieter.

Netzstörung bei o2: Techniker arbeiten an Lösung - zum Teil mit Erfolg

Laut o2 kann es in den betroffenen Bereichen sowohl Probleme beim Telefonieren, als auch bei der Internetverbindung geben. "Wir arbeiten daran und bitten um Verständnis", heißt es auf der Webseite.

Gegenüber inFranken.de teilte o2 am Donnerstagabend (17. August 2023) mit, dass es aufgrund eines gestörten Netzelements zu den Störungen in Bamberg kam. Zum Teil übernahmen umliegende Mobilfunkstandorte die Versorgung. Netztechniker waren vor Ort und arbeiteten an einer Lösung, so o2.

Am Freitag (18. August 2023) teilte o2 inFranken.de mit, dass in der Stadt Bamberg die Probleme am Mittag gelöst wurden. Der Anbieter bedauert den zwischenzeitlichen Ausfall.

Vorschaubild: © Sven Hoppe/dpa/Archivbild