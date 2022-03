Eine Sicherheitslandung mit einem Ultraleichtflugzeug musste am Samstagnachmittag (19.03.2022) ein Pilot auf dem Flugplatz Bamberg-Breitenau in der Zeppelinstraße vornehmen. Wie die Polizei Oberfranken auf inFranken.de-Nachfrage mitteilte, sei das einmotorige Flugzeug in Freiburg im Breisgau gestartet gewesen. Schon dort hatte der Pilot offenbar Probleme mit dem Fahrwerk bemerkt. Diese hätten laut Polizeiangaben dazu geführt, dass der Sprit der mit zwei Menschen besetzten Maschine knapp wurde.

Aus Sicherheitsgründen entschied sich der Pilot zu der außerplanmäßigen Landung in Bamberg. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden vorsichtshalber zur Start- und Landebahn alarmiert, um im Notfall sofort bereitzustehen, berichtet die Agentur News5. Der Pilot konnte seine Maschine trotz der Fahrwerksprobleme sicher landen. Bei dem Zwischenfall wurde niemand verletzt. Zum Ziel des Flugs konnte die Polizei keine Angaben machen.