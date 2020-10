Nicht alle sind daheim geblieben

Es ist ein Trend, den Florim Gashi mit Sorge betrachtet: Das kleine Balkan-Land Kosovo fhrte einen Monat lang die Liste der Lnder an, in dem sich die meisten Reiserckkehrer im Ausland infiziert hatten. 2946 Covid-19-Flle mit dem wahrscheinlichen Ansteckungsland Kosovo listete das Robert-Koch-Institut (RKI) am 1. September auf. Auf den Pltzen zwei und drei folgten Kroatien und die Trkei. In Spanien infizierten sich laut RKI in den vier Wochen zuvor nur 695 Menschen.