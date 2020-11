Am 17. November 2020 eröffnete das Tochterunternehmen der Budget-Hotelkette Financière B&B Hôtels, B&B Hotels das erste Haus in Bamberg.

Mit der ersten Eröffnung in der fränkischen Weltkulturerbe-Stadt, hat die Kette jetzt 136 Hotels in Deutschland.

Das bietet das neue B&B-Hotel

Das B&B Hotel Bamberg ist zentral, in der Hartmannstraße 9 gelegen und lädt zu Entdeckungstouren ein. Auch der Bamberger Dom und andere Sehenswürdigkeiten sind zu Fuß gut erreichbar. Alle 122 Zimmer, darunter Einzel-, Doppel- und Familienzimmer, zieren Wandpaneele mit dem Alten Rathaus und einigen Brauereifässern als Motiv. Die Zimmer im B&B Hotel Bamberg sind bereits ab 56 Euro pro Nacht buchbar.

Kostenfreies WLAN und Sky-TV sowie eine Klimaanlage sind in den Zimmern vorhanden. Die schallisolierte Fenster sorgen für einen ruhigen Schlaf und auch behindertengerechte Zimmer bietet das Hotel. Reisende, die mit dem Auto anreisen, können einen der 29 kostenlosen Stellplätze nutzen. In der „EVERYONE’s“-Bar können es sich die Gäste bei frisch gezapftem Bier, kühlen Cocktails und Pizza gemütlich machen.

Der CEO Central and Northern Europe von B&B Hotels, Max C. Luscher, sagt über den Neuzugang: „Die Eröffnung in Bamberg ist für uns strategisch entscheidend, um Franken als starke Tourismusregion weiter zu erschließen. Wir verfügen bereits über Häuser in Nürnberg, Würzburg, Schweinfurt und Bayreuth – mit dem B&B Hotel in Bamberg decken wir nun auch die geografische Mitte der Region ab. Mit unserem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir für Familien, Paare und Singles zukünftig das ideale Hotel für einen City-Trip nach Bamberg.“

Hohe Hygienestandards im Hotel

Der bereits hohe Hygienestandard wurde von B&B HOTELS in Kooperation mit dem unabhängigen Labordienstleister SYNLAB nochmals verschärft. Es gibt ein umfassendes Hygienekonzept, das für alle Hotels der Gruppe, sowohl auf den Zimmern als auch in allen öffentlichen Bereichen, gilt. Durch einen kontaktlosen Check-in und Check-out, sowie eine kostenfreie Stornierung am Anreisetag bis 19 Uhr, möchte B&B HOTELS ein rundum flexibles und sicheres Reiseerlebnis ins fränkische Rom ermöglichen.