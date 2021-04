Bamberg/Bayreuth vor 1 Stunde

Autobahn

Nächste Woche: Sperrung auf der A70 in Richtung Bayreuth und Bamberg

Aufgrund von Fahrbahnerneuerungen müssen Sperrungen auf der A70 erfolgen. Am Montag wird es eine Sperrung in Richtung Bayreuth geben und am Dienstag in Richtung Bamberg.