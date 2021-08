Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt am Donnerstag (12. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, wurden Beamte am Mittwochabend (11. August 2021) in ein Mehrfamilienhaus im Bamberger Norden gerufen.

Vier Menschen erlitten dort nach einer Geburtstagsfeier Atemschwierigkeiten und Hustenreiz. Die Polizei geht davon aus, dass eine bislang unbekannte Person im Hausflur Reizgas versprüht hat. Die vier Geschädigten wurden dadurch leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.