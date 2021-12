Drogerie Müller verschärft 2G-Regel in Bamberger Filiale wieder

Ins Geschäft darf nur, wer geimpft oder genesen ist - 2G-Kontrollen an den Eingängen

ist - Zutrittsbedingung gilt wieder für gesamte Ladenfläche - zuvor gab es getrennte Bereiche

gilt wieder - zuvor gab es getrennte Bereiche dm und Rossmann: In den beiden Drogerieketten gelten indes andere Voraussetzungen

Der Drogeriemarkt Müller am Bamberger Maxplatz hat ein weiteres Mal sein 2G-Konzept angepasst - offenbar nicht ganz freiwillig. Zuvor waren die Zugangsbedingungen kurz nach Einführung der neuen 2G-Regel im Einzelhandel in der Filiale kurzfristig gelockert worden. Die abermalige Änderung dürfte auf Kundenseite nun stellenweise zu Verwunderung führen. inFranken.de erklärt, was Kundinnen und Kunden ab sofort beachten müssen.

Update vom 22.12.2021: Bamberger Müller-Filiale verschärft 2G-Regel wieder

Im Drogeriemarkt Müller am Bamberger Maximiliansplatz hat sich die Zugangsbeschränkung binnen kurzer Zeit abermals geändert. So gilt in der Filiale seit Dienstag (21.12.2021) die 2G-Regel erneut für das gesamte Geschäft. Wer ins Ladeninnere will, muss also nachweisen, dass er genesen oder geimpft ist. Angestellte führen sowohl am Haupteingang als auch am Hintereingang (nahe ZOB) entsprechende Einlasskontrollen durch. Ungeimpften bleibt der Zugang grundsätzlich verwehrt.

Zuvor waren Erdgeschoss, erstes und zweites Obergeschoss vorübergehend allen Kundinnen und Kunden zugänglich. Die 2G-Vorgabe erstreckte sich lediglich auf das Untergeschoss, wo das Sortiment größtenteils aus Spielwaren besteht. Mit Einführung der 2G-Regel im Einzelhandel am 8. Dezember hatte in der Bamberger Müller-Filiale allerdings anfänglich schon einmal 2G im ganzen Haus gegolten.

Die abermalige Änderung des Konzepts dürfte daher auf Kundenseiten mitunter für Verwirrung sorgen.

Laut dem Unternehmen musste der 2G-Bereich infolge einer behördlichen Anweisung des Ordnungsamts auf die gesamte Ladenfläche unlängst erweitert werden. Eine Bestätigung der Stadt Bamberg auf Anfrage von inFranken.de steht diesbezüglich noch aus.

In den Märkten der großen Ketten Rossmann und dm gelten hingegen offenkundig andere Vorzeichen in Hinblick auf die neue Corona-Vorgabe vonseiten der Politik. "Klassische" Drogerien sind von der 2G-Regel explizit ausgenommen, wie aus einem Informationsblatt des bayerischen Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Update vom 13.12.2021: Müller in Bamberg lockert 2G-Regel - das gilt nun in der Drogerie

Der Drogeriemarkt Müller am Bamberger Maxplatz hat kurz nach Einführung der neuen 2G-Regel seine Zugangsbeschränkung offenkundig gelockert. So waren Erdgeschoss, erstes und zweites Obergeschoss am Samstag (11. Dezember 2021) wieder allen Kundinnen und Kunden zugänglich.

Die 2G-Vorgabe erstreckte sich nur noch auf das Untergeschoss, wo das Sortiment größtenteils aus Spielwaren besteht. Wer mit der Rolltreppe in diesen Bereich wollte, musste nachweisen, dass er gegen Covid-19 geimpft oder davon genesen ist. In den restlichen Stockwerken fanden dagegen keine entsprechenden Überprüfungen statt.

Zuvor hatte die 2G-Regel in der Bamberger Müller-Filiale noch im ganzen Warenhaus gegolten. Die neue Corona-Vorgabe für den bayerischen Einzelhandel trat am 8. Dezember in Kraft. Seitdem haben in vielen Geschäften nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Eine Ausnahme gibt es indes für Läden des täglichen Bedarfs. Hierzu gehören etwa Supermärkte, Bäckereien und Metzgereien - auch Drogerien fallen grundsätzlich unter diese Kategorie.

Keine 2G-Regel bei Rossmann und dm

Demzufolge wurde in den Geschäften von Rossmann und dm auch kein 2G eingeführt. "Es werden auch weiterhin alle Kundinnen und Kunden - unter Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln - in unseren dm-Märkten in Deutschland einkaufen können", erklärte dm unlängst auf Anfrage von inFranken.de. Vergleichbar äußerte sich auch die Drogeriemarktkette Rossmann.

Die Drogerie-Müller-Filialen dürften allerdings vielerorts in die Kategorie "Mischbetriebe verschiedener Einzelhandelsbranchen" fallen. Um nicht unter die 2G-Regel zu fallen, müssen in diesen Fällen mindestens 90 Prozent des Sortiments aus Waren zur Abdeckung des täglichen Bedarfs bestehen, heißt es in einem entsprechenden Informationsblatt des bayerischen Gesundheitsministeriums.

Für die sonstigen Mischbetriebe kann demnach entweder eine räumliche Trennung in einen "Nicht-2G-Bereich" und einen "2G-Bereich" mit gesonderter Zugangskontrolle erfolgen - oder der Zugang zum gesamten Bereich ausschließlich nach der 2G-Regelung gestattet werden. Die Bamberger Müller-Filiale hat sich nun offensichtlich für das erste der beiden möglichen Konzepte entschieden.

Update vom 10.12.2021: Drogeriemarkt Müller in Forchheim mit eigenem 2G-Konzept

Auch im Müller-Markt in der Forchheimer Hauptstraße gibt es eine besondere Regelung in Hinblick auf die neue Corona-Vorschrift. In der Filiale setzt man ebenfalls auf eine zweiteilige Lösung: Das Erdgeschoss, wo das Sortiment weitestgehend aus Produkten des täglichen Bedarfs - etwa Drogerieartikel, Haushaltswaren und Lebensmittel - besteht, ist wie gehabt für jedermann zugänglich.

Wer mit der Rolltreppe ins Obergeschoss will, muss dagegen nachweisen, dass er geimpft oder genesen ist. In dem Bereich werden vornehmlich Konsumgüter wie Spielwaren, CDs, DVDs und Computerspiele angeboten - deswegen gilt für dieses Stockwerk 2G. Der entsprechende Ladenbereich sei in Rücksprache mit dem Forchheimer Landratsamt abgetrennt worden, teilt die Forchheimer Müller-Filiale am Freitag (10. Dezember 2021) inFranken.de auf Nachfrage mit.

Das Landratsamt bestätigt gegenüber inFranken.de die Rechtmäßigkeit des Konzepts. "Sofern für den 2G-Bereich Kontrollen stattfinden, ist diese Umsetzung zulässig", erklärt Holger Strehl, Pressesprecher des Landratsamts Forchheim.

Update vom 09.12.2021: Drogerie Müller bezieht zu neuer 2G-Regel Stellung

Die Drogerie Müller hat sich inzwischen zur Einführung der 2G-Regel in der Filiale am Bamberger Maxplatz geäußert.

"Wir halten uns hier an die jeweiligen behördlichen Vorgaben für die einzelnen Filialen", teilte das Unternehmen am Donnerstag (9. Dezember 2021) inFranken.de auf Anfrage mit. "Aufgrund dieser müssen wir hinsichtlich unserer Sortimentsauswahl in den betroffenen Filialen die 2G-Regelungen umsetzen."

Erstmeldung vom 08.12.2021: Müller in Bamberg - 2G-Kontrollen in Drogerie sorgen teils für Verwunderung

Am Standort Bamberg hatten die 2G-Kontrollen am Mittwoch derweil auf Kundenseite teilweise Verwunderung ausgelöst. Zwar gilt seit 8. Dezember in vielen Bereichen des Einzelhandels die 2G-Regelung. Ins Ladeninnere darf also nur, wer geimpft oder genesen ist. Geschäfte des täglichen Bedarfs sind aber von der neuen Corona-Vorgabe ausgenommen. Generell zählen hierzu laut dem bayerischen Gesundheitsministerium auch Drogerien und Parfümerien. Die Einführung von 2G in der Bamberger Filiale sorgte deshalb mitunter für Verwirrung.

"Dachte, gehört mit zur Drogerie", schreibt beispielsweise eine Frau in einer Bamberger Facebook-Gruppe. "Der Müller gehört zu 2G", entgegnet jemand Anderes. "Der Müller ist doch nur höchstens 10% Drogerie", gibt eine weitere Nutzerin zu bedenken. In anderen Drogeriemärkten verhält sich der Sachverhalt offenbar anders. "War heute im dm", berichtet eine andere Facebook-Userin. "Alles normal. Kein 2G." Ein anderer will hingegen wissen, was aktuell in den Rossmann-Geschäften gilt. Kurzum: Was die neue 2G-Regel anbelangt, herrscht stellenweise große Verunsicherung.

Selbst auf der bundesweiten Firmen-Webseite der Drogeriekette Müller fehlt ein entsprechender Hinweis. "Da unser Sortiment überwiegend aus systemrelevanten Artikeln besteht, gehen wir aktuell vom Verkauf aller Sortimente aus", heißt es dort lapidar. "Es kann regionale Unterschiede geben." Diese liegen in Bamberg indes offenkundig vor.

Drogerie Müller am Maxplatz: Kundin schildert Ablauf von 2G-Kontrolle

"Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung unterliegen wir der 2G-Regel", wird der Kundschaft auf einem Schild vor der Müller-Filiale am Maxplatz erklärt.

Wie eine Leserin inFranken.de berichtet, die am Mittwochvormittag im Müller-Markt eingekauft hat, würden sämtliche Kundinnen und Kunden beim Betreten des Ladens überprüft. Um den Eingangsbereich besser kontrollieren zu können, seien nicht alle Türen geöffnet gewesen. Im Zuge der 2G-Kontrolle sei das Vorzeigen eines entsprechenden Impf- oder Genesungsnachweises erforderlich. Zusätzlich sei der Personalausweis verlangt worden, schildert die Leserin, die anonym bleiben will, den Ablauf vor Ort.

In dem Geschäft in Bamberg gibt es neben Produkten des täglichen Bedarfs auch eine Vielzahl von anderen Waren, wie etwa Spielwaren und Unterhaltungselektronik, zum Beispiel CDs und DVDs.

Rossmann und dm: Kein 2G eingeführt

In den Drogerie-Märkten von dm gelten dagegen augenscheinlich andere Vorzeichen in Hinblick auf die neue Corona-Vorgabe vonseiten der Politik. "Es werden auch weiterhin alle Kundinnen und Kunden - unter Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln - in unseren dm-Märkten in Deutschland einkaufen können", erklärt Christoph Werner, Vorsitzender der dm-Geschäftsführung, inFranken.de auf Anfrage.

"Wir bei dm bieten Produkte des täglichen Bedarfs aus dem drogistischen Sortiment an, die jedem zugänglich sein sollten und sind daher nicht von der behördlich angeordneten 2G-Regelung betroffen, die in anderen Bereichen gilt."

Ähnlich wird die Corona-Maßnahme von der Drogeriemarktkette Rossmann ausgelegt. "Als Versorger zur Deckung des täglichen Bedarfs richten wir uns nach den aktuellen Vorschriften", heißt es diesbezüglich vonseiten des Unternehmens. Für Geschäfte, die auch Waren abseits des täglichen Bedarfs anbieten, bietet die Begründung der 15. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung Richtlinien, wie diese mit der 2G-Regel umgehen können.