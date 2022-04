Memmelsdorf vor 3 Stunden

Jugendfreizeit

Memmelsdorf: Jugendliche mit Pfeil und Bogen auf Schießplatz - Riesenfreude bei Juz-Tour

Der Jugendtreff "Down Under" aus Memmelsdorf besucht im Rahmen der JUZ-Tour verschiedene Orte. Der dritte Stopp war am Mittwoch (13. April) in Meedensdorf. Hier haben die Jugendlichen intuitives Bogenschießen geübt.