In Abstimmung mit allen Beteiligten hat sich die Vorstandschaft des Kreisverbands entschieden, aufgrund der schwer abzuschätzenden Pandemiesituation von der Ausrichtung des Marktes abzusehen. Auf den Genuss von traditionell angebautem Streuobst muss in der Region Bamberg trotzdem niemand verzichten.

Auch in diesem Jahr wird die „Streuobstbörse“ des Landkreises neu aufgelegt, die online und in Druckform beim Landratsamt erhältlich ist. Hier finden Interessierte kleine Hofläden oder private Verkaufsadressen, die Obst von ungespritzten Streuobstwiesen als Tafelobst oder Saft anbieten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, in Abstimmung mit Wiesenbesitzer*innen Obst selbst zu pflücken - ein tolles Erlebnis für die ganze Familie! Das teilt das Landratsamt Bamberg mit.

Daneben sind viele der regionalen Produkte, die normalerweise auf dem Apfelmarkt angeboten werden, auch auf der Internetseite der Kampagne „Region Bamberg - Weil’s mich überzeugt“ zu finden.