Tote Frau in Bamberg entdeckt - Identität unklar, Gegenstände sollen Aufschluss geben: Eine leblose Frau bargen Einsatzkräfte am Dienstagvormittag (30.06.2021) aus dem Main-Donau-Kanal in Bamberg, wie Anne Höfer vom Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung berichtet. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Identität der Toten aufgenommen und bittet um Hinweise.

Gegen 9 Uhr fand ein Kajakfahrer die Frau im Uferbereich des Gewässers bei der Straße „Weidendamm“ in Bamberg, In der Nähe befindet sich der Bamberger Faltboot-Clubs. Der Mann wählte den Notruf. Eine Streifenbesatzung konnte die Leblose wenig später bergen; ein verständigter Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen.

Bamberg: Leblose Frau gefunden - Gegenstände sollen Identität klären

Obwohl die Beamten ein Stück entfernt einige Gegenstände am Ufer auffanden, die vermutlich der Unbekannten gehören, konnte bislang nicht ermittelt werden, um wen es sich bei der Frau handelt. Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich die Seniorin in der Zeit von Montag, ab zirka 21 Uhr, bis Dienstag, gegen 9 Uhr, am Kanal aufgehalten haben. Eine inzwischen erfolgte Obduktion ergab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung.

Die Frau ist geschätzte 65 bis 75 Jahre alt, 165 Zentimeter groß und hat ein Gewicht von 53 Kilogramm. Vermutlich führte sie einen kleinen schwarzen Einkaufstrolley mit sich.

Hinweise zur Identität der Unbekannten nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.