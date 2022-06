Endlich wieder aktiv die Sommerferien gestalten, darüber freuen sich alle Kinder und Jugendlichen. Als fester Bestandteil des Bamberger Sommers seit 1997 sorgt der gemeinsame Ferienpass von Stadt und Landkreis Bamberg dafür, dass in den Ferien mit Sicherheit keine Langeweile aufkommt.

Wie das Landratsamt Bamberg berichtet, orientiere sich die Angebotspalette sich dabei an den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen von 4 bis einschließlich 17 Jahren. So können sich Besitzer des Ferienpasses auch 2022 wieder über Ermäßigungen beim Eintritt in zahlreichen Ausflugszielen zum Beispiel in der Fränkischen Schweiz, von Freizeitparks oder in Freibädern freuen. Gutscheine für den Besuch von verschiedenen Museen, Kino oder Theater bringen Abwechslung auch bei schlechtem Wetter. Erfreulicherweise sind in diesem Jahr noch mehr Gutscheine für Schwimmbäder enthalten.

Der Pass lässt sich allein, mit Freunden oder mit der Familie verwenden. Insgesamt enthält der Ferienpass 2022 über 120 Gutscheine von rund 80 Anbietern, wobei zahlreiche Anbieter auch für Begleitpersonen ermäßigten oder kostenlosen Eintritt anbieten. So können Ferienpassbesitzer in diesem Jahr wieder über 250 Euro einsparen.

Zur schönen Tradition des Ferienpasses gehört es mittlerweile, dass das Design für das Ferienpassplakat im Rahmen eines Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit den Mediengestalter-Klassen der Berufsschule II gestaltet wird. Aus einer Reihe von unterschiedlichen Entwürfen ging Felix Schneider als Sieger hervor.

Der Ferienpass ist ab sofort im Bamberger Bürgerrathaus am ZOB (Promenadenstr. 2a), in der Infothek des Landratsamtes, bei den Gemeindeverwaltungen, in allen Filialen der Sparkasse Bamberg sowie der VR Bank Bamberg e.G. mit allen Geschäftsstellen und der Raiffeisenbank Burgebrach-Stegaurach erhältlich. Der Verkaufspreis beträgt fünf Euro. Familien mit drei oder mehr Kindern erhalten den dritten und jeden weiteren Ferienpass kostenlos bei den Infotheken der Stadt und des Landkreises Bamberg und den Gemeindeverwaltungen vor Ort.