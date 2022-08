Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen (23. August 2022) in Lauter (Landkreis Bamberg) ereignet.

Ein 16-Jähriger fuhr am Dienstagmorgen der Polizeiinspektion Bamberg-Land zufolge mit seinem Leichtkraftrad in der Baunacher Straße. Zur selben Zeit fuhr ein Lkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2277 aus Appendorf kommend in Richtung Stettfeld.

Verkehrsunfall im Kreis Bamberg: Biker schwer verletzt

Der junge Biker übersah offenbar den vorfahrtsberechtigten Lkw-Fahrer. Daher kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Bei dem Sturz verletzte sich der 16-jähirge Fahranfänger schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden. Zudem ist ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro entstanden.

Vorschaubild: © Christel SAGNIEZ/Pixabay (Symbolbild)