Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntag (13.03.2022) auf der Staatsstraße2190 von Bamberg in Richtung Memmelsdorf gekommen. Laut Polizei ist eine 50-jährige Autofahrerin auf der Straße Richtung Memmelsdorf gefahren, während ein 82-jähriger Radfahrer auf dem Fahrradweg links neben der Fahrbahn in die gleiche Richtung fuhr. Anschließend hatte der 82-Jährige jedoch zu Fuß die Straße überquert, wobei die Autofahrerin frontal mit ihm zusammenstieß.

Der Radfahrer wurde schwerverletzt und musste mit dem Krankenwagen ins Klinikum eingeliefert werden.

Der Gesamtschaden beträgt laut Polizeiangaben 1500 Euro.

Vorschaubild: © toa555/Adobe Stock