Der Landkreis Bamberg wird in den kommenden Monaten die Ortsdurchfahrt in Treppendorf ausbauen, das berichtet das Landratsamt Bamberg in einer Pressemitteilung. Er investiert hier rund 1,5 Mio. Euro in die Verbesserung der Fahr- und Sichtverhältnisse.

Die Kreisstraße BA 33 verläuft von der Staatsstraße St 2262 (Schlüsselfeld - Burgebrach) über Treppendorf nach Oberköst und von dort gemeinsam mit der BA 45 weiter zur St 2263. Sie verbindet die Gemeindegebiete Burgebrach und Pommersfelden. Innerhalb der Ortsdurchfahrt Treppendorf nimmt sie zudem über die einmündenden Ortsstraßen auch eine wichtige Erschließungsfunktion wahr.

Die Fahrbahn in diesem Bereich ist in die Jahre gekommen und weist deutliche Verformungen und Schäden auf. Der Fahrbahnaufbau genügt nicht mehr den aktuellen Erfordernissen.

Um in diesem Bereich die Verkehrssicherheit zu verbessern, soll die Kreisstraße in den kommenden Monaten auf einer Länge von 750 m zwischen der Hans-Thomann-Straße-Nord und dem südlichen Ortsrand im Vollausbau erneuert werden. Wegen des schlecht tragfähigen Untergrunds ist gemäß Baugrundgutachten ein Bodenaustausch erforderlich.

Die Kreuzung mit der Gemeindeverbindungsstraße nach Hirschbrunn und der Ortsstraße zum Musikhaus soll vollständig umgebaut werden, so dass die geometrischen Verhältnisse für alle Fahrbeziehungen sowie die bisher sehr schlechten Sichtverhältnisse verbessert werden.

Innerhalb der Ortsdurchfahrt soll einseitig ein neuer, 1,75 m breiter Gehweg in Pflasterbauweise sowie barrierefreie Bushaltestellen angelegt werden. Zudem sind am anderen Fahrbahnrand weitgehend Rinnen und Randeinfassungen sowie teils befestigte Seitenstreifen vorgesehen. Der für die Neuanlage des Gehweges und die Neuordnung der Seitenbereiche erforderliche Grunderwerb wird vom Markt Burgebrach abgewickelt.

Die Baukosten für das Gesamtprojekt mit Ortsstraßen und Oberflächenwasserkanal sind mit ca. 3,8 Mio. Euro veranschlagt. Der Landkreis Bamberg trägt hierbei die Kosten für den Ausbau der Kreisstraße sowie anteilig für den Kreuzungsumbau und leistet einen Entwässerungsbeitrag für die Einleitung der Straßenentwässerung in den neuen Oberflächenwasserkanal des Marktes. Insgesamt sind Kosten von ca. 1,5 Mio. Euro für den Landkreis veranschlagt.

Die geplanten Baumaßnahmen dauern voraussichtlich bis Ende 2024. Der Landkreis bedankt sich für das Verständnis der Verkehrsteilnehmer und Anwohner, insbesondere wegen der unvermeidbaren Beeinträchtigungen und Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit.