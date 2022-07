"Einst Vision - jetzt zieht das Leben ein: Auf dem Lagarde-Campus nimmt ein neues Stadtviertel Form an", wie die Stadt Bamberg berichtet. Demnach bevölkern Schritt für Schritt "dringend benötigter Wohnraum, innovative Gewerbetreibende sowie soziale und kulturelle Einrichtungen" das neue Areal.

Eine Dauerausstellung im Erdgeschoss des Gebäudes 7114 in der Weißenburgstraße 12 in Bamberg biete ab Freitag, den 8. Juli 2022, einen Überblick über das zukünftige Quartier und den aktuellen Stand der Entwicklungen. Dabei stellten alle aktuell auf dem Gelände befindlichen Investoren und stadtnahe Dienstleister ihre Projekte plakativ vor, ein Überblick über den Stand der Planungen könne so für Bürger*innen erzeugt werden. Zudem gäben Rahmenpläne einen Ausblick über die örtliche Verteilung der einzelnen Projekte und deren Protagonisten.

Die Ausstellung sei montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet, freitags von 9 bis 12 Uhr.