"Neues von Bambergs höchster Baustelle", schreibt das Klinikum Bamberg zu den Bildern. Aus einer Höhe von 65 Metern sind die weite Landschaft um Bamberg und die Altenburg gut zu sehen. "Der Blick nach unten ist nichts für schwache Nerven", heißt es zudem. Ein Kran hebt schwere Platten nach oben - das Projekt: ein neuer Hubschrauberlandeplatz.

Ab Anfang Juni 2023 solle die Plattform auf Turm 2 fertiggestellt sein, wie Pressesprecherin Brigitte Dippold auf Anfrage von inFranken.de mitteilt. Dies bringe im Rahmen der Patientenversorgung eine Verbesserung im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise.

Klinikum Bamberg bekommt neuen Hubschrauberlandeplatz - "schnellere und verbesserte Anbindung"

Seit dem 20. September 2022 laufen die Bauarbeiten. "Bisher konnten Hubschrauber am bodengebundenen Hubschrauberlandeplatz neben dem Klinikum am Bruderwald landen. Dieser Landeplatz wird vom Boden auf das Dach verlagert, um eine schnellere und verbesserte Anbindung an die (Notfall)Patientenversorgung im Haus zu ermöglichen", erklärt Dippold.

Über den Hubschrauberlandeplatz am Dach könnten (Notfall-)Patienten für alle Bereiche des Klinikums Bamberg transportiert werden.

Eine weitere Neuheit in diesem Sommer: Das Klinikum ist am 1. Juli Ziel des ersten Toy Runs Bamberg. Hier treffen sich Motorradfahrer und spenden für das Bamberger Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt.