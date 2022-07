Klinikum Bamberg: Notaufnahme hat mit Personalausfall zu kämpfen

"Hoher Krankenstand": Besetzung der Schichten vor allem einer Sache zu verdanken

Besetzung der Schichten vor allem Corona-Patienten müssen mit "hohem Aufwand" aufgenommen und versorgt werden

müssen mit aufgenommen und versorgt werden Immer mehr "Patientenkontakte" - nackte Zahlen zeigen deutlichen Anstieg

Im Klinikum Bamberg hat die Notaufnahme aktuell gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen. "Das Notfallaufkommen gemessen an den Patientenkontakten pro Tag in der Notaufnahme hat bereits im April 2022 das durchschnittliche Niveau des Jahres 2019 überschritten und steigt kontinuierlich an", erklärt eine Sprecherin des Klinikums gegenüber inFranken.de.

Klinikum Bamberg verzeichnet "hohen Krankenstand" bei Pflegepersonal

So lägen die durchschnittlichen Patientenkontakte etwa 10 Prozent über dem Vergleichsjahr 2019, heißt es. "Von einem Sommerloch kann nicht die Rede sein", so die Sprecherin weiter. Gleichzeitig gehe die Anzahl der stationären Coronapatienten nicht wie in den Sommern 2020 und 2021 auf ein einstelliges Niveau zurück. "Auch diese Patienten werden in der Regel in speziellen Bereichen der Notaufnahme mit insgesamt hohem personellen Aufwand behandelt und aufgenommen."

Trotz eines "derzeit hohen Krankenstandes beziehungsweise der fehlenden Mitarbeiter bedingt durch Quarantänemaßnahmen und Urlaubszeit" sei die Notaufnahme aber weiterhin in der Lage, "die Dienstschichten pflegerisch und ärztlich einsatzbereit zu besetzen". Zu verdanken sei dies vor allem einer Sache: der "hohen Einsatzbereitschaft des vorhandenen Personals", so die Sprecherin. Der zuständige Chefarzt sei deshalb "sehr stolz auf seine hoch engagierte Truppe". Das Klinikpersonal gebe "trotz angespannter Situation Tag für Tag sein Bestes für die Patientinnen und Patienten".

Zumindest bei den Operationen gebe es derzeit keine Verschiebungen. "Was das Gesamthaus betrifft, so sind alle OP-Säle in Betrieb. Die über den letzten Winter stattgefundenen OP-Verschiebungen werden aufgearbeitet." Um tagesgleich auf jegliche Entwicklung reagieren zu können, gebe es im Klinikum Bamberg "täglich Besprechungen der Verantwortlichen, auch an den Wochenenden". In den letzten Tagen habe man außerdem "die Kapazitäten in der Isoliereinheit erweitert, um für die Aufnahme weiterer Coronapatienten gerüstet zu sein", so die Sprecherin.