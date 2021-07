Frankens Covid-19-Zahlen weiter auf recht niedrigem Niveau

Corona-Überblick für Franken: In Franken bewegt sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Großen und Ganzen auf niedrigem Niveau. Die Covid-19-Lage hat sich in den vergangenen Wochen nachhaltig entspannt. In der Stadt und dem Landkreis Bamberg ist die Zahl der Neuinfektionen allerdings die vergangenen Tage peu à peu gestiegen. Beide Regionen weisen am Freitag jeweils einen der höchsten 7-Tage-Inzidenzwerte Deutschlands auf.

Update vom 16.07.2021: Bundesweites Inzidenz-Ranking: Stadt und Kreis Bamberg unter Deutschlands Top 10

Frankens Corona-Lage bleibt auch Mitte Juli entspannt. In sämtlichen fränkischen kreisfreien Städten und Landkreisen bewegt sich die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen auf vergleichsweise niedrigem Niveau. In allen Regionen liegt der 7-Tage-Inzidenzwert "im grünen Bereich“ - wie ein Blick auf Frankens Corona-Karte verdeutlicht.

Am Freitag gibt es in Franken lediglich fünf Regionen mit einem Inzidenzwert von mehr als 10 (Stand: 16.07.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Zum Vergleich: Vor genau einer Woche, am 9. Juli, waren es sechs Regionen.

Die meisten Corona-Neuinfektionen innerhalb Frankens gibt es augenblicklich in der Stadt Bamberg. Hier weist die 7-Tage-Inzidenz einen Wert von 28,4 auf – das ist der sechsthöchste Wert Deutschlands. Frankens Platz 2 belegt der Landkreis Bamberg mit einem Inzidenzwert von 25,8 (Platz 9 in Deutschland). In beiden Regionen ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Tagen - zum Teil kontinuierlich - gestiegen, wie eine Übersicht des Landratsamts aufzeigt.

Übersicht 7-Tage-Inzidenzwert

Stadt Bamberg

10. Juli: 12,9

11. Juli: 16,8

12. Juli: 14,2

13. Juli: 14,2

14. Juli: 22,0

15. Juli: 25,8

16. Juli: 28,4

Landkreis Bamberg

10. Juli: 7,5

11. Juli: 9,5

12. Juli: 11,6

13. Juli: 11,6

14. Juli: 21,1

15. Juli: 25,1

16. Juli: 25,8

Hinter der Stadt und dem Landkreis Bamberg gibt es in der Stadt Würzburg (16,4) momentan die drittmeisten Neuinfektionen Frankens. Die Städte Schweinfurt (13,1) und Nürnberg (10,2) haben ebenfalls einen zweistelligen Inzidenzwert. Alles in allem bleiben die Covid-19-Zahlen in Franken aber niedrig.

Diese fränkischen Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert auf:

Stadt Bamberg: 28,4 Landkreis Bamberg: 25,8 Stadt Würzburg: 16,4 Stadt Schweinfurt: 13,1 Stadt Nürnberg: 10,2 Landkreis Haßberge: 9,5 Landkreis Forchheim: 9,5 Landkreis Fürth: 8,5 Stadt Bayreuth: 8,0 Landkreis Rhön-Grabfeld: 7,5

Stadt Ansbach, Kreis Coburg und Kreis Kulmbach ohne Neuinfektionen

Einen einstelligen 7-Tage-Inzidenzwert haben im Augenblick ganze 32 der 37 fränkischen Regionen (Stand: 16.07.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Zum Vergleich: Vor genau einer Woche, am 9. Juli, waren es 31 Regionen.

Die niedrigsten Corona-Zahlen in Franken weisen aktuell die mittelfränkische Stadt Ansbach und die beiden oberfränkischen Landkreise Coburg und Kulmbach auf. In diesen drei Regionen liegt der Inzidenzwert jeweils bei 0,0 - das heißt, dort sind in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Infektionen aufgetreten.

Diese fränkischen Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert auf:

Stadt Ansbach: 0,0 Landkreis Coburg: 0,0 Landkreis Kulmbach: 0,0 Landkreis Bad Kissingen: 1,0 Landkreis Miltenberg: 1,6 Landkreis Bayreuth: 1,9 Stadt Coburg: 2,4 Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: 3,0 Landkreis Hof: 3,2 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen: 3,2

Die von inFranken.de berücksichtigten Infektionszahlen basieren auf Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), der zentralen Forschungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland. Als selbstständige Bundesoberbehörde erfasst das Institut kontinuierlich die aktuelle Covid-19-Lage. Die Auswertungen des RKI beruhen wiederum auf den übermittelten Meldedaten der jeweiligen Gesundheitsämter.

Rückblick zum Stand vom 06.07.2021: Drei oberfränkische Regionen mit Inzidenzwert 0,0

Frankens Corona-Lage bleibt entspannt. Die jüngste Entwicklung des Infektionsgeschehens gibt Anlass zu Optimismus. In sämtlichen fränkischen kreisfreien Städten und Landkreisen ist die Zahl der Covid-19-Neuinfektionen zuletzt deutlich gesunken. In allen Regionen liegt der 7-Tage-Inzidenzwert nun „im grünen Bereich“ - wie ein Blick auf Frankens Corona-Karte verdeutlicht.

Stadt Hof, Kreis Kulmbach und Kreis Wunsiedel ohne Neuinfektionen

Einen einstelligen 7-Tage-Inzidenzwert haben im Augenblick ganze 30 der 37 fränkischen Regionen (Stand: 06.07.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Zum Vergleich: Vor genau einer Woche, am 29. Juni, waren es 25 Regionen.

Die niedrigsten Corona-Zahlen in Franken weisen aktuell die Stadt Hof und die beiden ebenfalls in Oberfranken liegenden Landkreise Kulmbach und Wunsiedel im Fichtelgebirge auf. In diesen drei Regionen liegt der Inzidenzwert jeweils bei 0,0 - das heißt, dort sind in den vergangenen sieben Tagen keine neuen Infektionen aufgetreten.

Diese fränkischen Städte und Landkreise weisen aktuell den niedrigsten 7-Tage-Inzidenzwert auf:

Stadt Hof: 0,0 Landkreis Kulmbach: 0,0 Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge: 0,0 Landkreis Hof: 1,1 Landkreis Haßberge: 1,2 Stadt Bayreuth: 1,3 Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim: 2,0 Landkreis Coburg: 2,3 Landkreis Miltenberg: 2,3 Stadt Schwabach: 2,4

Aschaffenburg mit höchstem Corona-Wert Frankens

Am Dienstag gibt es in Franken lediglich sieben Regionen mit einem Inzidenzwert von mehr als 10 (Stand: 06.07.2021, 00.00 Uhr; Quelle: RKI). Zum Vergleich: Vor genau einer Woche, am 29. Juni, waren es zwölf Regionen.

Die meisten Corona-Neuinfektionen innerhalb Frankens gibt es augenblicklich in der Stadt Aschaffenburg. Hier weist die 7-Tage-Inzidenz einen Wert von 15,5 auf – das ist der siebthöchste Wert Deutschlands. Frankens Platz 2 belegt die Stadt Fürth mit einem Inzidenzwert von 13,2. In der Stadt Schweinfurt (11,2) gibt es momentan die drittmeisten Neuinfektionen Frankens. Alles in allem bewegen sich die Covid-19-Zahlen aber weiterhin auf sehr niedrigem Niveau.

Diese fränkischen Städte und Landkreise weisen aktuell den höchsten 7-Tage-Inzidenzwert auf:

Stadt Aschaffenburg: 15,5 Stadt Fürth: 13,2 Stadt Schweinfurt: 11,2 Stadt Nürnberg: 10,6 Landkreis Würzburg: 10,5 Landkreis Fürth: 10,2 Stadt Würzburg: 10,2 Stadt Ansbach: 7,2 Landkreis Schweinfurt: 6,9 Stadt Bamberg: 6,5

