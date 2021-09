Autofahrer begeht Unfallflucht auf A73: Am Dienstag (7. September 2021) kam es zu einem Auffahrunfall auf der A73 bei der Anschlussstelle Bamberg-Süd. Nach Angaben der Verkehrspolizei Bamberg hat ein Autofahrer am Stoppschild der Einfahrt in den Baustellenbereich nicht genug Sicherheitsabstand zum Wagen vor ihm gehalten und ist aufgrund dessen ins Heck des Fahrzeugs gekracht.

Er stieg zunächst aus seinem Fahrzeug aus - dann teilte er dem anderen Fahrer aber mit, dass er keine Zeit habe. Der Mann stieg wieder in sein Auto ein und fuhr davon.

61-Jähriger bei Auffahrunfall auf A73 verletzt: Verursacher fährt einfach davon

Der 61-jährige Beifahrer des Geschädigten wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Die Polizei hat bereits Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Die Autobahnpolizei bittet hierzu um Zeugenhinweise unter der Telefolnnummer 0951/91219-510.

Vorschaubild: © Pixel-mixer/ pixabay.com