Der kleine Selbstbedienungs-Hofladen des Milchviehbetriebs Werthmann in Hirschaid ist am vergangenen Mittwoch (24. Mai 2023) nach eigenen Angaben Opfer eines besonders dreisten Diebstahls geworden. Wie Geschäftsführerin Nicole Werthmann, die den Betrieb zusammen mit ihrem Mann Markus führt, jetzt gegenüber inFranken.de berichtet, sei das nicht das erste Mal, dass man in letzter Zeit Probleme mit Diebstählen habe. Und das, obwohl das "Hoflädla" sogar rund um die Uhr videoüberwacht sei. Was das Überwachungsvideo dieses Mal aufgezeichnet habe, sei an Dreistigkeit jedoch kaum zu überbieten.

Werthmann's Hoflädla in Hirschaid stellt nach Diebstahl klar: "haben alles auf Band"

"Eine Kundin hat in unserem Selbstbedienungsladen mit einem alten Aldi-Kassenzettel gezahlt", berichtet Nicole Werthmann merklich aufgebracht. Doch damit nicht genug. "Sie hat sich dann nicht nur einfach Waren mitgenommen, sondern auch noch 10 Euro Wechselgeld aus der Kasse geklaut", berichtet Werthmann. Die Betreiberin des Hofladens vermutet, dass die Diebin vorsätzlich gehandelt hat. "Ich bin mir sicher, dass das geplant war", sagt sie. "Oder warum sollte denn sonst jemand den Kassenzettel unten abschneiden?" Werthmann hegt den Verdacht, dass die Frau wohl gedacht haben muss, dass es durch das Abschneiden ihrer EC-Karten-Daten auf dem Kassenzettel nicht mehr möglich sei, den Diebstahl auf sie zurückzuführen. "Wenn sie sich Deko für den Garten leisten können, dann können Sie auch verdammt mich mal ihre Ware anständig bezahlen", wandte sie sich in den Sozialen Medien verärgert direkt an die Täterin.

Dass der Laden aber rund um die Uhr videoüberwacht sei, habe sie wohl nicht bedacht. Da die ganze Situation gut auf dem Überwachungsband zu sehen sei, habe Werthmann den Diebstahl sofort bei der Polizei angezeigt. Anfangs habe sie sich jedoch erstmal noch dazu entschlossen, der Diebin ein Ultimatum zu stellen. "Derjenige, der heute mit dem Kassenzettel vom Aldi gezahlt hat, hat bis heute Abend 20 Uhr Zeit das Geld in einem Umschlag in die Kasse zu schmeißen", teilte das Hoflädla am Mittwochnachmittag (24. Mai 2023) in den Sozialen Medien mit. In diesem Falle wäre man dazu bereit gewesen, die Anzeige zurückzuziehen.

Seitdem sei jedoch nichts passiert, wie Nicole Werthmann gegenüber inFranken.de berichtet. Deshalb wolle sie heute (26. Mai 2023) nun das Beweismaterial bei der Polizei abgeben. "Mit denen stehen wir sowieso schon länger in Kontakt", erklärt die Hofladen-Betreiberin. Es sei nämlich bei Weitem nicht das erste Mal, dass der kleine Hofladen in letzter Zeit Opfer von Diebstählen wurde. "Wir haben auch ein Problem mit Jugendlichen, die sich seit vier Wochen bei uns bedienen", berichtet Werthmann. "Wir haben zwar alles auf Band, wissen aber noch nicht, wer genau sie sind", so die Landwirtin. Der finanzielle Schaden belaufe sich indes bereits auf knapp 100 Euro. Zu viel, um das noch länger einfach so hinzunehmen, wie sie erklärt.

"Leute schätzen unsere Produkte": Beliebtem Hofladen droht im schlimmsten Fall sogar die Schließung

"Wenn das noch öfter passiert, dann müssen wir Konsequenzen ziehen", konstatiert Werthmann deshalb. "Die erste Konsequenz wäre dann, dass wir uns überlegen müssen, ob wir für den Rest der Kundschaft die Preise erhöhen, um die Verluste auszugleichen", erklärt sie. Im schlimmsten Fall müsse das Hoflädla sogar geschlossen werden. Das gelte es ihr zufolge jedoch unbedingt zu vermeiden. "Eigentlich wollen wir das nicht, weil es dann leider wie so oft die Falschen trifft."

Zumal der kleine Hofladen eine beliebte Anlaufstelle für Kunden in der Umgebung sei. "An guten Tagen haben wir locker 50 Kunden", berichtet Werthmann. Auch auf ihren Facebookpost habe sie bereits zahlreiche Reaktionen erhalten. "Viele haben mir geschrieben, dass sie es total schade fänden, wenn wir den Laden schließen müssten", sagt sie.

"Die Leute schätzen unsere Produkte und unsere Arbeit, da weiß man eben einfach, woher die Sachen kommen". Viele Kunden kämen auch einfach gerne vorbei und schauen sich dann nach ihrem Einkauf noch den Hof und die Kühe an. Eine Nähe zum Produkt, die mit einem Einkauf im Supermarkt einfach nicht zu vergleichen sei. Weitere aktuelle Nachrichten aus Bamberg und Umgebung findest du hier.