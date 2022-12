Hirschaid aktualisiert vor 1 Stunde

Unfall

Tödlicher Unfall bei Hirschaid am Abend - Autofahrerin stirbt in Krankenhaus

Am Sonntagabend ist es bei Hirschaid im Landkreis Bamberg zu einem Unfall mit tödlichen Folgen gekommen. Eine Autofahrerin geriet nach ersten Informationen in den Gegenverkehr und zog sich bei einer Frontalkollision so schwere Verletzungen zu, dass sie kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb.