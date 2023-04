Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer unterrichtete die Polizei Bamberg am Freitagmorgen (7. April 2023) über einen Schlangenlinienfahrer auf der Straße von Sassanfahrt kommend in Richtung Rothensand. Darüber berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Land in einer Pressemeldung.

Der Fahrer fiel dem Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner extrem unsicheren Fahrweise auf, auch die Gegenfahrbahn wurde von ihm immer wieder genutzt. Streifen der Polizei Bamberg-Land fuhren schließlich zur Halteradresse des 43-Jährigen und konnten diesen dort antreffen.

Landkreis Bamberg: Mann mit hohem Promillewert fährt Auto - anderer Fahrer wird auf ihn aufmerksam

Dort wurde schnell der Grund für das Fahrverhalten des 43-Jährigen klar, er hatte einen Promillewert von 3,06 Promille. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt, den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.