Wo sich sonst die Basketballfans und Konzertbesucher in den Pausen stärken, sollen bald schon Bamberger Impfwillige gegen das Corona-Virus immunisiert werden. Bei einem Rundgang durch das neue Impfzentrum in der Brose-Arena konnte Dr. Tobias Pfaffendorf, der Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums am Bruderwald, die in wenigen Wochen geschaffene Infrastruktur präsentieren.