Körperverletzung in Hallstadt: Am Samstag (16. Juli 2022) kam es gegen 21.40 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung im Bereich des Lidl-Parkplatzes in der Straße "Am Sportplatz", berichtet die Polizei. Beteiligt waren ein 22-Jähriger und ein bislang unbekannter Täter.

Zunächst lief der Streit noch verbal ab, dann wurde der Unbekannte gewalttätig. Im Bereich der dortigen Baustelle schlug der Täter dem 22-Jährigen gegen den Oberkörper und trat gegen dessen Schienbein. Der 22-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt.

Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem auffälligen Auto: einem weißen Ford, auf dessen Seiten die Aufschrift "Security" angebracht war. Wer hat diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310.