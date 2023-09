Hallstadt: Edeka errichtet neue Filiale - Unternehmen nennt geplantes Eröffnungsdatum

"Nachdem die Entscheidung gefallen war, dass Hallstadt, nördlich von Bamberg gelegen, einen neuen Edeka-Markt bekommen soll, begannen mit dem Spatenstich am 8. März 2023 recht zügig die Arbeiten für das Rohgebäude", heißt es in einer Pressemitteilung der Edeka-Unternehmensgruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen. Rund 25.000 Artikel auf etwa 2000 Quadratmetern soll der neue Supermarkt demnach bieten.

Seit Ende Juli sei der Rohbau mit Dachabdichtung fertig. Die Übergabe an die Unternehmensgruppe sei für Montag (30. Oktober 2023) angesetzt. Bald darauf soll die Eröffnung stattfinden.

Hallstadt bekommt neuen Edeka-Markt - mit Café "zum Verweilen"

Das Sortiment soll auch "eine Vielzahl an veganen, vegetarischen, Bio- sowie Non-Food-Produkten" umfassen. Im Vorkassenbereich lade ein Bäcker auf knapp 160 Quadratmetern mit einem Café inklusive Sitzmöglichkeiten im Außenbereich "zum Verweilen ein", so die Ankündigung. Die ersten Arbeiten zur Parkfläche mit 135 Parkplätzen hätten ebenfalls begonnen. Diese sei im Bereich der Parkbuchten gepflastert und nur die Fahrstreifen seien durchgehend betoniert.

14 Bäume und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge seien für die Parkfläche zudem vorgesehen. "Einen Teil der Stromversorgung des zukünftigen Edeka-Marktes soll eine Solaranlage auf dem 3340 Quadratmeter großen Dach des Objektes erzeugen" führt Edeka weiter aus.

Das Dach soll zudem auf rund 1125 Quadratmetern begrünt werden. Auch die Gebäudefassaden sollen bepflanzt werden. "Wenn alles nach Plan läuft, soll der Markt dann am 30. November 2023 zum ersten Mal seine Türen für Kundinnen und Kunden öffnen", lautet der Ausblick auf die neue Edeka-Eröffnung in Hallstadt. Weitere Nachrichten aus Bamberg findest du in unserem Lokalressort.