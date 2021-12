Hallstadt: Erlanger Restaurant "Asia Loop" expandiert in den Kreis Bamberg

Lieferdienst setzt auf besondere Verpackungen ohne Müll

Sieben Tage offen: Adresse und Öffnungszeiten des neuen Restaurants

des neuen Restaurants Kimchi-Nudeln, Sushi, Teryiaki-Hühnchen: Das steht auf der "Asia Loop"-Speisekarte

Im Dezember 2020 eröffnete in Erlangen das Restaurant Asia Loop. Nun folgt die Expansion nach Hallstadt (Landkreis Bamberg). Seit dem 4. Dezember 2021 hat dort in der Emil-Kemmer-Straße 7 eine weitere Filiale des Lieferdienstes geöffnet. "Es läuft noch nicht so, aber das ist okay. Es braucht noch ein bisschen Zeit", kommentiert Geschäftsführer Trung Ngan Le die Eröffnung gegenüber inFranken.de.

"Asia Loop" liefert in Behältern aus Edelstahl - Sushi, Kimchi, Teryiaki-Hühnchen auf der Karte

Statt in Plastikverpackungen würden bei Asia Loop die Speisen in Boxen aus Edelstahl geliefert - den "Loopys". Die könnten die Kund*innen dann entweder zurückbringen, abholen lassen oder bei der nächsten Bestellung wieder abgeben. Das Ganze funktioniere auf Vertrauensbasis ohne Pfand, erklärt der Geschäftsführer. "Bei Pfand wären Hemmungen da, das wären für eine Familie mit zwei Kindern vielleicht schon 20 Euro", äußert er seine Bedenken. "Dafür ist unsere Konkurrenz durch Lieferando zu groß."

Das Konzept konnte in Erlangen bereits ausgiebig getestet werden. "Es läuft gut, die Kunden unterstützen uns dabei." Auch unabhängig von den Loopys versucht das Restaurant auf Umweltschutz zu setzen. "Wir haben E-Autos und beziehen grünen Strom", erklärt Trung Ngan Le. Bei den Kund*innen kommt das Konzept gut an. "Wir bekommen viel positives Feedback", freut er sich. Das Erlanger "Asia Loop" hat eine Google-Bewertung von 4,8 Sternen. "Nachhaltige Lieferung (Metalltöpfe kann man wieder befüllen lassen), super freundlicher Fahrer und es schmeckt super!", schreibt ein Gast.

Die Speisekarte des Asia Loop reicht von Frühlingsrollen über verschiedene warme Speisen mit Fleisch, Fisch oder vegetarischen und veganen Gerichten wie bis hin zu Sushi. Unter anderem bietet das Lokal "Sous Vide gegarten Schweinenacken mit Kim-Chi-Udonnudeln" und "Teriyaki-Hühnchen mit Reis und einem gemischten Salat mit Ponzu-Dressing" an. Wer sein Essen direkt bei Asia Loop abholt, anstatt es sich liefern zu lassen, erhält außerdem 20 Prozent Rabatt. Geliefert wird aus Hallstadt aktuell in die folgenden Postleitzahlbereiche:

96047, 96052, 96103, 96163, 96164 (Mindestbestellwert 17 Euro)

96049, 96050, 96117, 96120, 96173 (Mindestbestellwert 25 Euro)

96149 (Mindestbestellwert 45 Euro)

Zu diesen Zeiten hat das neue asiatische Restaurant am Bamberger Hafen geöffnet

Geöffnet hat Asia Loop an jedem Tag der Woche. Die Zeiten, zu denen man Essen bestellen und abholen oder geliefert bekommen kann, sind diese:

Montag - Freitag: 11 Uhr - 14 Uhr und 17 Uhr - 22 Uhr

Samstag: 17 Uhr - 22 Uhr

Sonntag: 11 Uhr - 22 Uhr

Bamberg kann sich außerdem über eine weitere Neueröffnung freuen: Nach langem Warten und Terminverschiebungen hat die Yorma's-Filiale im Bahnhof mittlerweile geöffnet. Hier erfährst du alles Wichtige.