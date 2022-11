Am Sonntagabend (27. November 2022) ist es auf der A70 bei Hallstadt in Richtung Bayreuth zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg am Montag (28. November 2022) in einer Pressemitteilung. Ein 77-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Wagen die A70 in Richtung Bayreuth und entschied sich nach wenigen Metern dazu, seinen Wagen auf der Autobahn zu wenden, um in Richtung Schweinfurt weiterfahren zu können.

Zu einer längeren "Geisterfahrt" kam es nicht, da er unmittelbar nach dem Wendemanöver von einer 56-jährigen Autofahrerin frontal erfasst wurde. Neben ihr saß ihr 57-jähriger Beifahrer. Die Frau hatte die A70 in Richtung Schweinfurt befahren, hatte auf den linken Fahrstreifen gewechselt und wurde dort von dem Wendemanöver des 77-Jährigen völlig überrascht. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

77-Jähriger wendet auf der Autobahn: Drei Menschen verletzt

Die Autobahn musste für die Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden. Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Trunstadt, Hallstadt und Bamberg kamen vor Ort. Glücklicherweise blieben die Verletzungen der drei Menschen glimpflich. Sie kamen mit Verletzungen an der Halswirbelsäule und Brustkorbprellungen zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser.

Der entstandene Sachschaden ist jedoch mit geschätzten 45.000 Euro hoch und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrerlaubnis musste dem 77-jährigen Unfallverursacher vorläufig entzogen werden und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ist die Folge.