Am frühen Mittwochmorgen (04. November 2020) haben bislang Unbekannte einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Zapfendorf im Landkreis Bamberg gesprengt und dabei mehr als 100.000 Euro erbeutet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand betraten offenbar zwei Personen die Bankfiliale in der Bahnhofsstraße und sprengten mithilfe eines Gasgemisches gegen 3.40 Uhr den Geldautomaten. Dadurch wurden der Geldautomat und der Innenraum der Filiale stark beschädigt, wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung berichtet.

Unbekannte flüchten in Richtung A73: Fahndung bisher erfolglos

Im Anschluss sollen die Unbekannten mit einem dunklen Kombi in Richtung A73 geflüchtet sein. Ein Polizeihubschrauber fahndete nach den Unbekannten, allerdings blieb die Suche bisher erfolglos.

Die Täter entkamen mit einem niedrigen sechsstelligen Eurobetrag, richteten allerdings einen Schaden von etwa 30.000 Euro an. Die Kriminalpolizei Bamberg hat unter Einbindung der Sprengstoffspezialisten der Technischen Sondergruppe des Bayerischen Landeskriminalamts die Ermittlungen aufgenommen. Die Kriminalbeamten führten zudem umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Einsatzort durch.

Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch oder bereits am Dienstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Umfeld der Bank oder in Zapfendorf gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.