Frensdorf vor 1 Stunde

Freizeit

Frensdorfer Naturbadesse: Nur Ignoranten trüben Badespaß

Am Frensdorfer Naturbadesee hat man in Technik investiert und bleibt in diesem Jahr von Blaualgen verschont. Dafür ärgern sich die ehrenamtlichen Helfer über die schlechte Müllmoral und Vandalismus durch einige Besucher.