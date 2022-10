Frensdorf vor 14 Minuten

Flohmarkt, Bastelwerkstatt und mehr

Reichhaltiges Angebot wartet - Martinimarkt im Kreis Bamberg findet am Wochenende statt

Am Wochenende des 12. und 13. Novembers 2022 findet im Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf der Martinimarkt statt. Hier wartet ein reichhaltiges Angebot an unterschiedlichsten Produkten.