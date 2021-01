Sie durchleuchten dunkle Kanle der Finanzwelt, lassen Betrger bei Corona-Hilfen auffliegen oder spren Schwarzgeld auf: Die Abteilung fr Wirtschafts- und Steuerstrafsachen der Staatsanwaltschaft Hof ist dafr geschaffen worden, komplizierte Finanzflle zu analysieren. In der oberfrnkischen Justizstruktur sind sie die Spezialisten in Geldfragen - wie es die Bamberger Cyberermittler in der digitalen Unterwelt fr ganz Bayern sind.