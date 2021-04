Fahrradunfall in Bamberg: Am Montagabend (12. April 2021) ist ein 75-jähriger Mann mit seinem Auto in der Starkenfeldstraße stadteinwärts gefahren.

An der Kreuzung Berliner Ring wollte er nach rechts abbiegen und übersah dabei eine 78-jährige Fahrradfahrerin. Der Mann erfasste sie mit der Motorhaube seines Autos.

Fahrradunfall in Bamberg: Autofahrer übersieht 78-jährige Radfahrerin

Die 78-Jährige wurde dabei verletzt und musste ins Klinikum Bamberg gebracht werden.

Insgesamt entstand zudem ein Sachschaden von 500 Euro.