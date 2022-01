Am Montag (3. Januar 2022) ging bei der Polizei in Bamberg der Hinweis ein, dass in der Heinrich-Semlinger-Straße im Stadtteil Gaustadt Teile eines Schweins entsorgt wurden. Laut Mitteilung der Polizei wurden die Schweineteile auf offener Straße - vor einem dortigen Altkleidercontainer - abgelegt.

Insgesamt kamen das tiefgefrorene Fleisch auf ein Gewicht von etwa 20 Kilo. Die Beamten ermitteln nun wegen eines Umweltdeliktes und bitten um Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern.

Teile eines Schweins auf offener Straße gefunden: Polizei ermittelt in Bamberg

Mögliche Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 bei der Polizei Bamberg-Stadt melden.

Vorschaubild: © Arno Burgi (dpa)