Eckerts Bamberg: Traditionell fränkische Speisen, serviert wie auf einem Schiff

Traditionell fränkische Speisen, serviert wie auf einem Schiff In den Top 10 im Google-Ranking: Das Eckerts Bamberg ist beliebt bei Touristen und Einheimischen

ist beliebt bei Touristen und Einheimischen Öffnungszeiten, Speisekarte, Adresse- / Kontaktdaten und mehr: Hier erfährst du alles, was du zum Eckerts Bamberg wissen musst

Wie ein Schiff ankert das Traditionswirtshaus Eckerts Bamberg direkt in der Regnitz. Aber nicht nur essen und trinken können Gäste hier, mit herrlicher Aussicht auf den Hainpark: Als Tourist kannst du im Eckerts Bamberg auch übernachten. Das Hotel Nepomuk ist direkt im Haus und gehört zum Eckerts Bamberg dazu. Bei den Google-Suchanfragen ist das Bamberger Restaurant ganz vorne mit dabei und gehört neben beispielsweise dem Henrii Bamberg, dem Cocoon Bamberg oder dem Bootshaus Bamberg zu den Top 10 der meistgesuchten Restaurants in der Suchmaschine.

Eckerts Bamberg: Modern und urban verbunden mit "fränkischer Gastlichkeit"

Im alten Mühlenviertel in Bamberg ankert das Eckerts Bamberg wie ein Schiff in der Regnitz. Auf der gemütlichen Brückenterrasse können Gäste frühstücken, mittagessen oder abendessen - und das mit einem wunderschönen Blick auf den Hainpark. Neben dem Restaurant Eckerts Bamberg gehört auch das Hotel Nepomuk zum Traditionslokal dazu. Bei Reisenden, die Bamberg besuchen, ist das Gasthaus besonders beliebt.

"Geradlinig, markant und schnörkelos", so beschreibt das Wirtshaus auf seiner Website die Inneneinrichtung. Bei den Speisen freuen sich Gäste über traditionell fränkische Küche, saisonale Produkte und das alles modern und neu interpretiert vom Küchenchef.

"Leckere Tagesgerichte, gutes Bier, freundliche Bedienung", schreibt ein Gast in den Google-Rezensionen. Insgesamt bekommt das Eckerts Bamberg hier ganze 4,6 Sterne.

Eckerts Bamberg Öffnungszeiten: Sieben Tage die Woche bis Mitternacht für Gäste geöffnet

Laut Website ist das Restaurant Eckerts Bamberg an sieben Tagen die Woche für dich geöffnet - und das bis Mitternacht. Ganztägig bekommen Gäste hier Frühstück, Brotzeit und Kaffee und Kuchen. Warme Küche gibt es zu bestimmten Zeiten. Das sind die genauen Öffnungs- und Küchenzeiten des Eckerts Bamberg:

Montag 7 Uhr bis 0 Uhr

Dienstag 7 Uhr bis 0 Uhr

Mittwoch 7 Uhr bis 0 Uhr

Donnerstag 7 Uhr bis 0 Uhr

Freitag 7 Uhr bis 0 Uhr

Samstag 7 Uhr bis 0 Uhr

Sonntag 7 Uhr bis 0 Uhr

Warme Küche täglich von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr und 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Ganztägig Frühstück, Brotzeit, Kaffee & Kuchen

Das Eckerts Bamberg bittet auf seiner Internetseite ausdrücklich darum, vor dem Besuch zu reservieren. Auch in den Google-Rezensionen ist zu lesen, das Bamberger Restaurant sei stets gut besucht. Alles, was du zu Adresse und Kontaktdaten wissen musst, erfährst du hier.

Regionale Köstlichkeiten und feines fränkisches Bier: Hier findest du das Eckerts Bamberg

Das Eckerts Bamberg liegt mitten im alten Mühlenviertel und bietet einen wunderschönen Blick auf den Hainpark. Hier findest du das beliebte Bamberger Restaurant inklusive dem Hotel Nepomuk:

"Das Essen ist super lecker und die Atmosphäre schön entspannt", schreibt ein Google-User. "Tolles Frühstück mit schönem Ausblick", steht in einer anderen Google Rezension. Wer sich selbst von Atmosphäre und Lage des Eckerts Bamberg überzeugen möchte, findet das Lokal hier:

Das Eckerts Bamberg

Obere Mühlbrücke 9

96049 Bamberg

Telefon: 0951-9842-500

Website: www.das-eckerts.de

Speisekarte Eckerts Bamberg: Flammkuchen, Brotzeit und fränkische Schmankerl - alles, vom Frühstück bis zum Abendessen

Auf der Speisekarte des Eckerts Bamberg ist viel verschiedenes zu finden. Das Bamberger Restaurant setzt bei all seinen Speisen auf regionale Produkte. Traditionell fränkischen Gerichten verleiht der Küchenchef gerne das "gewisse Etwas" - bei den Gästen kommt das gut an: "Abendessen einfach ausgezeichnet", heißt es in den Google-Rezensionen unter anderem.

Nicht nur die Speisekarte, die von Flammkuchen bis zum traditionellen Braten alles bietet, überzeugt Besucher, auch aktuelle Tagesgerichte sorgen laut ehemaligen Gästen für Abwechslung im Lokal. Vom Frühstück, über das Mittagessen, Kaffee und Kuchen bis zum Abendessen, bekommst du hier alles. Willst du dich selbst davon überzeugen, ob die Google-Rezensionen stimmen und die Beliebtheit des Eckerts Bamberg gerechtfertigt ist? Dann wirf doch einen Blick in die Speisekarte.

*Dieses Ranking bezieht sich auf die Auswertung einer Google-Analyse. Die genannten Restaurants in Bamberg sind die zehn Gaststätten und Wirtshäuser, die aktuell in der Suchmaschine Google am häufigsten gesucht werden. Es handelt sich hierbei um subjektive Meinungen von Google-Nutzern.