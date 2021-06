Ebrach vor 29 Minuten

Ebrach: Gratis-Konzert in der ehemaligen Zisterzienserabteikirche

Der Klang von gleich drei Orgeln kann am 20. Juni in Ebrach gehört werden. Der Orgelförderverein Ebrach bietet interessierten Besuchern ein kostenloses Konzert in der ehemaligen Zisterzienserabteikirche.