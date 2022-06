Heiraten mit fantastischer Aussicht: "Die Liste der beliebtesten Hochzeitslocations wird bislang angeführt von Burgen und Schlössern, Meer und weißem Sandstrand." Künftig kommt im Kreis Bamberg ein beliebtes Ausflugsziel mit auf die Liste. Wie der Baumwipfelpfad in Ebrach berichtet, ist der Pfad seit Juni 2022 als offizieller Ort für standesamtliche Trauungen eingetragen. Was müssen Heiratswillige wissen?

"Der Baumwipfelpfad an sich schafft schon viele unvergessliche Momente, aber was kann noch unvergessener sein als die eigene Heirat auf unserem Pfad?", freut sich Sandra Fischer, Leiterin des Baumwipfelpfades in Ebrach. An ausgewählten und vorab mit dem Standesamt in Ebrach festgelegten Terminen können Heiratswillige sich auf dem Pfad das Ja-Wort geben.

Hochzeit auf dem Baumwipfelpfad - so funktioniert die Trauung in luftiger Höhe

Erstmals soll eine Hochzeit auf dem Baumwipfelpfad bereits im Sommer 2022 möglich sein. "Die Trauung findet auf der unteren Turmplattform im Schutze der ausladenden Krone der ehrwürdigen Turmbuche statt", heißt es vonseiten des Baumwipfelpfades. Der 42-Meter hohe Turm biete dabei im Anschluss an die Zeremonie eine "wunderschöne Aussicht" sowie "die perfekte Fotolocation", außerdem noch "genügend Platz für jede Menge Gäste."

"Geheiratet wird freitags gegen 12 Uhr oder samstags gegen 10 Uhr. Der Turm bleibt während der Trauung für die Öffentlichkeit gesperrt", erklärt Fischer. Bei Bedarf könne der zugehörige Gastronomiebetrieb Sekt, Häppchen und Co. für die Gäste bereitstellen. "Für Interessierte gilt, wer zuerst kommt, der heiratet zuerst", so die Verantwortlichen.

Brautpaare, die sich auf dem Baumwipfelpfad Steigerwald trauen lassen möchten, können sich direkt telefonisch über das Infotelefon des Pfades oder direkt über das Standesamt Ebrach zu konkreten Terminen, Preisen, Zusatzleistungen und weiteren Rahmenbedingungen informieren und anmelden.